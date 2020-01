La Procura di Genova ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo relativamente al crollo di una porzione di soffitto della galleria Berté, sul’A26. Spea ha sospeso i due ispettori che nel 2019 hanno effettuato i controlli nella galleria Berté. La magistratura ha acquisito le relazioni di servizio della Polizia stradale e ha disposto la repertazione del materiale crollato che sarà sottoposto a vaglio di tecnici nominati dalla Procura.

