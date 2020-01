Mario Novaro è stato riconfermato come presidente della categoria NCC (noleggio con conducente) della Confartigianato della provincia di Imperia. La sua elezione è avvenuta in occasione della recente assemblea di categoria che si è svolta a Sanremo. Ad affiancarlo sarà il direttivo composto dal vicepresidente Leonardo Mazza (rappresentante per la zona di ponente), e dai Consiglieri Fabiano Capponi (Sanremo), Marzio Belloni (Entroterra), Gianni Anassarette (zona Levante), Monica Del Ciotto (zona Levante).

Compito del gruppo di lavoro sarà quello di tutelare gli associati, in particolare con azioni di contrasto all’abusivismo che colpisce il settore, e di dialogare con gli Enti Pubblici per confrontarsi su problematiche relative a traffico e viabilità.