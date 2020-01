Il 4 gennaio alle ore 17 il “Genoa Club di Bordighera” farà visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Sanremo e consegnerà doni in vista dell’Epifania. Saranno presenti la Vicepresidente ed Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale , il Direttore Generale di Asl1 Marco Damonte Prioli , il Direttore di Pediatria Riccardo Borea .

