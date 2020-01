Dopo il torneo di beach volley dei “Babbi di Natale” arriva anche il “Torneo delle Befana”, nell’impianto della GV Sport di San Bartolomeo al Mare.

Un 3vs3 misto in cui l’atleta del gentil sesso dovrà rimanere sempre in campo per tutta la durata della partita. Una bella giornata di sport con un torneo non agonistico all’insegna del divertimento per iniziare a smaltire i pranzi e le cene natalizie. La donna che si traveste meglio da befana riceverà un premio.

Il torneo è in programma per lunedì 6 gennaio, avrà inizio alle ore 11 e proseguirà fino al tardo pomeriggio quando si potrà degustare un buon aperitivo presso il bar/ristorante della GV Sport.

Per info e iscrizioni si possono contattare i seguenti recapiti: Fabio 380 636 6842 – Giuseppe 333 210 6194