Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti sull’A12, nella carreggiata in direzione Genova dato che. poco prima del raccordo per la A7, si sono scontrate diverse auto. Una ha terminato la corsa sul tetto. Sei le persone ferite soccorse dal 118.

