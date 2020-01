Ubriaco, cade da un’altezza di circa 4 metri e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale della Spezia. Stanotte poco dopo la mezzanotte a Beverino (in provincia di Imperia La Spezia) un 24enne di Fermo in seguito alla caduta ha riportato un trauma cranico commotivo con una ferita lacero contusa alla testa, una contusione toracica, del dorso e una sospetta frattura di una caviglia.

