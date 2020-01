Al Policlinico San Martino di Genova una donna di 36 anni residente a Genova è morta poco prima della mezzanotte per una meningite da meningococco C. Ai parenti è stata somministrata profilassi antibiotica.

