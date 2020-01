A Genova dita amputate e ferite agli occhi per i petardi nella notte di Capodanno. Al Policlinico San Martino si è presentata una persona che ha perso tre dita, amputate per l’esplosione di un botto. Una seconda persona ha patito lesioni profonde a due dita della mano. Guarirà in circa un mese. Sempre a causa dei petardi, due persone hanno riportato lesioni agli occhi.

