Un parcheggio tutto nuovo saluta la fine anno a Ventimiglia viene completato infatti quello previsto in via San Secondo dietro il comando dei Vigili Urbani.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta