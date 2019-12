Complessivamente nei giorni dell’interruzione di Genova Pegli sono state circa 50 mila le persone che hanno usufruito del trasporto regionale nel nodo di Genova tra Brignole e Voltri e da e per la Riviera di Ponente.

L’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino commenta i numeri dell’affluenza sui treni Intercity, Thello e Regionale Veloce deviati via Alessandria a causa dell’interruzione per i lavori di Genova Pegli dei giorni 26, 27, 28 e 29 dicembre.

“I dati pervenutici da Trenitalia confermano che da Milano dal 26 dicembre a ieri hanno viaggiato sui treni verso Albenga e Ventimiglia oltre 5 mila passeggeri. Ciò conferma che, nonostante l’interruzione necessaria e urgente di Genova Pegli (dalle 15 del 26 alle 5 del 30 dicembre), i treni per il Ponente hanno permesso a migliaia di turisti di raggiungere le località del savonese e della Riviera dei Fiori. Confermo inoltre che la circolazione da questa mattinata è ripresa regolarmente”.

Complessivamente nei giorni dell’interruzione di Genova Pegli sono state circa 50 mila le persone che hanno usufruito del trasporto regionale nel nodo di Genova tra Brignole e Voltri e da e per la Riviera di Ponente