Il tratto di pista ciclabile tra Arma di Taggia e San Lorenzo al Mare sarà acquistato dalla società pubblica sanremese Amaie Energia, per un importo di 1.6 milioni di euro. Ospedaletti comprerà la propria porzione di ciclopista (per 600 mila euro), Sanremo è già proprietaria del tratto nel proprio territorio. Alla Carige andranno i proventi della vendita delle ex stazioni di San Lorenzo al Mare e Santo Stefano al Mare, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

