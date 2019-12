Saranno Fabio Fognini e Stefano Travaglia i tennisti azzurri nella prima edizione della Atp Cup, il nuovo torneo di tennis per nazioni che inizierà il 3 gennaio in Australia. L’Italia è nel girone D con Russia, Usa e Norvegia. La prima sfida a Perth il 3 gennaio, Fognini e Travaglia dfideranno la Russia di Medvedev e Khacianov; il secondo incontro si svolgerà il 5 contro la Norvegia di Ruud e Durasovic, infine la sfida, con gli Usa di Isner e Fritz si giocherà il 7 gennaio.

