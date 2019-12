Stamani è stato riaperto il tratto autostradale tra Masone e l’allacciamento con l’A10, in direzione Sud, dell’A26 Genova-Gravellona Toce. Il traffico circola su una corsia in scambio di carreggiata. Ieri pomeriggio si era verificato il cedimento di una porzione di tetto della galleria Bertè, nei pressi di Masone, in direzione Genova. Alcune lastre di cemento erano finite sulla corsi centrale. Solo per un caso fortuito nessun veicolo era stato colpito.

