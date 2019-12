Un incendio sta interessando il cantiere del nuovo ponte che sostituirà il Morandi crollato il 14 Agosto del 2018 causando la perdita di 43 persone. Le fiamme si sono sviluppate all’alba le operazioni di spegnimento sono in corso in fiamme una Pila .

