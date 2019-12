“Sanremo è come un cavallo imbizzarrito ma io sono figlio di un istruttore di equitazione, accetto di stare in sella a queste condizioni, il festival è troppo affascinate” dice Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 in un’intervista a “La Repubblica”.

“Non ho subito pressioni: non so neanche di quali case discografiche fossero i 22 cantanti che ho scelto sugli oltre duecento ascoltati – dice Amadeus – Non ho guardato in faccia nessuno. Non ho scelto canzoni da “classico pezzo soft sanremese” ma “brani da scaricare su Spotify”. Sono canzoni dolci e romantiche ma con ritmi scatenati. Il 6 gennaio i cantanti durante “I Soliti Ignoti-Lotteria Italia” e annunceranno i titoli delle canzoni”.