A Dolceacqua un ragazzino tedesco di 10 anni ha salvato la vita al padre che si era sentito male durante un’escursione, chiamando i soccorritori con il cellulare del genitore. Decisivo è stato anche l’intervento del sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, che si trovava a passare sul sentiero. Mentre papà e figlio camminavano, su un sentiero tra Dolceacqua a Perinaldo, l’uomo, diabetico, ha perso i sensi per una crisi ipoglicemica. Il ragazzino ha contattato il 112 e, grazie a un interprete in servizio alla centrale, ha spiegato che il padre era svenuto.

