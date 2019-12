Autostrade per l’Italia ha comunicato che nella notte sono stati rimossi due cantieri sulla rete autostradale ligure: sulla A10 è stato rimosso sia il cantiere relativo alla frana all’altezza di Albisola, dove sono state ripristinate le due corsie per senso di marcia, mentre sulla A12 è stato rimosso il cantiere tra Nervi e Recco, legato alle barriere fonoassorbenti.

La rimozione dei due cantieri, inizialmente prevista per la prossima notte, è uno degli obiettivi ottenuti ieri dagli enti locali nel corso della riunione di confronto tra Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale e i vertici di Aspi.

Rimane attivo, invece, il cantiere relativo alla frana tra Varazze e Arenzano, trattandosi di lavori complessi legati a esigenze di sicurezza: il traffico rimane incanalato su tre corsie, orientabili per senso di marcia a seconda dei flussi di traffico. Confermati anche i lavori tra Rapallo e Chiavari, con una sola corsia percorribile in direzione Livorno.

Autostrade per l’Italia ha inoltre comunicato che, dopo l’incidente avvenuto ieri sera all’interno di una galleria, nella notte è stata riaperta l’autostrada A26 tra Masone e l’allacciamento con l’autostrada A10 in direzione sud.

