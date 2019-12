Dopo una prima pulizia delle spiagge avvenuta nei giorni scorsi da parte di autorità comunali e da gruppi di volontari coordinati dall’Ass. Matteo De Villa e dal Consigliere Giuseppe Palmero, e durante la quale sono stati raccolti e adeguatamente differenziati i rifiuti in vetro e in plastica, l’Amministrazione organizza, con l’inizio del nuovo anno, la pulizia totale delle spiagge.

Ad oggi infatti, in seguito ai recenti eventi alluvionali che hanno provocato le piene del Fiume Roja e del torrente Nervia, il litorale è invaso da sterpaglie, alberi e arbusti.

Prima di procedere con la pulizia e lo smaltimento da parte dell’ente, il Sindaco Scullino ricorda che ha sottoscritto l’ordinanza n.258 del 05/12/2019 con la quale si autorizzano i cittadini “al prelievo del materiale ligneo trasportato dalle mareggiate, nel tratto di litorale prospiciente il centro abitato, a far data dall’11/12/2019 e sino al 03/04/2020. Il prelievo dovrà avvenire esclusivamente in modo manuale, senza l’ausilio di mezzi meccanici”.

“Le nostre spiagge devono tornare belle, pulite ed accoglienti. Per questo stiamo pensando ad un servizio permanente per mantenerle tali durante tutto l’anno” afferma l’Assessore Gianni Ascheri.

