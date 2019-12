Anche oggi, dopo una mattinata tranquilla, si sono create code sull’autostrada A10. Alle 12, come comunica il Centro operativo della polizia stradale, tra Celle Ligure e Savona, in direzione di Ventimiglia, si è formato un ‘serpentone lungo 5 km con tempi di percorrenza stimati in 30 minuti rispetto ai 7-8 necessari normalmente. In quel tratto è presente un cantiere per contenere una frana.

