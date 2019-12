Un nuovo appuntamento proposto dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo, all’interno delle manifestazioni natalizie del Comune di Sanremo, per rendere omaggio a Franco D’Imporzano, attore, poeta e commediografo, socio fondatore e per anni anima della Compagnia.

Venerdì 3 gennaio 2020, alle ore 17, nella Sala della Federazione Operaia, si terrà un Recital multimediale, con la proiezione di estratti dei cortometraggi dei fratelli Di Gerlando, che hanno visto la presenza di Franco come attore e di alcuni filmati in cui ha vestito i panni di “Chansonnier” con il gruppo musicale guidato da Freddy Colt.

Il pomeriggio sarà arricchito dalla lettura di alcuni articoli storico-teatrali su riviste culturali che riveleranno la sua grande conoscenza, competenza ed amore verso il Teatro dialettale e dalla lettura, da parte degli attori della Compagnia Stabile, di alcune poesie ironiche e sentimentali che definiranno la sua personalità versatile ed istrionica.

Un sentito “Grazie” a tutti gli attori della Compagnia, che per Franco e da Franco continuano a ricevere modello e stimolo per la loro attività teatrale. Un altro “Grazie” al pubblico affezionato, che con la sua presenza da lo sprone alla Compagnia per continuare a perseguire il mantenimento di dialetto e tradizioni. E infine “Grazie per sempre!” a Franco, per il tesoro di esperienze poetiche e teatrali che ci ha permesso e continuerà a permetterci di fare.