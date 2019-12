L’Associazione Ritorno all’Opera presenta un doppio appuntamento al Teatro Centrale con l’operetta e le grandi arie d’opera. Venerdì 3 gennaio alle ore 16.30 la Compagnia d’Operetta Teatro Musica Novecento porta sul palco del Teatro Centrale un classico dell’operetta, “La Vedova Allegra” di Victor Leon e Leon Stein, musiche di Franz Lehar, in versione integrale con pianoforte e costumi. Interpreti Susie Georgiadis, Antonio Colamorea, Alessandro Brachetti, Silvia Felisetti, Fulvio Massa, Elena Rapita, Domingo Stasi, Marco Falsetti. Coppia di ballo Novecento, coreografie di Salvatore Loritto, costumi di Artemio Cabassi realizzati da Artescenica. Regia di Alessandro Brachetti, al pianoforte il Maestro Stefano Giaroli. Venerdì 10 gennaio alle ore 16.30 “La divina” Omaggio a Maria Callas. Un concerto con le più belle arie d’opera con Elena Rossi (soprano), Alessandro Fantoni (tenore) Maria Paola Bidone (testi e voce recitante) al pianoforte il Maestro Andrea Albertini. Prezzi di ingresso: platea € 20,00+2,00 prevendita, galleria € 15,00+2,00 prevendita € 13,00+2,00 prevendita. Info e prenotazioni pressa la cassa del Teatro Centrale via Matteotti 107, 0184 597822 tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00, al mattino dalle 10:00 alle 13:00 il giorno dello spettacolo ed il giorno precedente.

