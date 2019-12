Ancora le autostrade della Liguria nell’occhio del ciclone mediatico a seguito del crollo di parte della volta della galleria dell A26 nel comune di Rossiglione nel entroterra di Genova. Non vi sono feriti ma pesanti ripercussioni al traffico vista la chiusura del tratto interessato con uscita a Masone. foto comune di Rossiglione

