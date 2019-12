“Con il contributo di Regione Liguria rinnoviamo i mezzi di Riviera Trasporti rendendo la flotta più moderna e allo stesso tempo più ecologica. Importante è anche la presenza a bordo delle telecamere di sorveglianza per rendere più sicuro il viaggio di passeggeri e autisti”, ha sottolineato Berrino.

Si tratta di mezzi Euro 6 da circa 90 posti e 4 telecamere di sorveglianza acquistati da Riviera Trasporti sulla piattaforma Consip grazie ad un finanziamento per quasi 600 mila euro da parte di Regione Liguria.

L’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino ha partecipato questo pomeriggio ad Imperia al taglio del nastro, insieme al presidente di Riviera Trasporti Riccardo Giordano, dei 3 nuovi pullman interurbani Iveco “Crossway Low Entry” che saranno impiegati dall’azienda per la tratta Sanremo-Ventimiglia.

