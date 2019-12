Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta, sostiene che la Notte di Capodanno sia ideale per concepire un figlio. Ad aiutare il relax delle ferie, l’entusiasmo della festa, ma soprattutto l’allungamento delle ore di luce e il raggiungimento della temperatura notturna ideale, che si verifica specialmente in Liguria e Sicilia. La temperatura maggiormente favorevole per concepire “è 12 gradi la notte”, per Farnetani. “Al top c’è Messina, con temperatura tra 11 e 13 gradi. Al secondo posto Pantelleria e Finale Ligure. Seguono Sanremo, Imperia, Albenga e Alassio”. La luce “stimola la funzionalità ormonale della donna mentre temperature notturne miti ‘aiutano’ gli spermatozoi, danneggiati invece dal caldo eccessivo e rallentati dal freddo estremo” dice Farnetani.

