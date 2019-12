Il 2019 sta volgendo al termine e inizia un nuovo decennio che speriamo possa essere, per la nostra associazione e l’intera comunità cittadina, ricco di buoni propositi e sentimenti. Il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, attraverso i propri brand “Ineja c’è”, “Ineja sostiene” e ” Ineja Food” continuerà il proprio impegno rivolto a offrire momenti di incontro, confronto, vicinanza, sostegno e collaborazione a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che riscontrano nel nostro modo di operare “un amico” capace di offrire serietà e affidabilità e con il quale proporre e condividere sempre nuove iniziative. Quest’ ultimo biennio è stato contraddistinto da un’ attività intensa e qualificata, caratterizzata da novità e un forte impegno organizzativo e finanziario che speriamo possano essere riconosciuti e apprezzati dalla comunità e che verrà raccontato e riportato nelle pagine conclusive di una pubblicazione, presentata al pubblico nei prossimi mesi “1981-2020 la storia del Comitato San Giovanni”. A nome personale, degli amici del Consiglio Direttivo e di tutti i soci e collaboratori dell’associazione, voglio esprimere, attraverso le pagine dei media locali i migliori auguri di un felice anno 2020, che rappresenterà per il nostro team il raggiungimento di un traguardo ambizioso: il quarantennale di attività

