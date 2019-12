A Imperia gli ascensori che collegano i quartieri turistici della Marina e del Parasio, nella città alta, riapriranno in modo parziale: torneranno in funzione il primo tratto, da via Rambaldo alla Marina sino a via Pirinoli e l’Aurelia, e il terzo, da piazza Miradore a via Vianelli. Ancora “in cura” il tratto tra corso Garibaldi e piazza Miradore, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

