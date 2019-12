E’ come sempre diversa dalle altre l’offerta degli eventi di Capodanno di San Bartolomeo al Mare: “Inutile fare doppioni e mettersi in concorrenza – spiega il Sindaco Valerio Urso – da tempo abbiamo deciso di lasciare agli altri il palcoscenico più grande e di tenere per noi quelli minori, con una programmazione di qualità. Una scelta che è sempre stata molto apprezzata e che ci consente di diversificare l’offerta. Anche quest’anno sarà così”.

Si comincia quindi il 31 con il Capodanno dei bambini, una festa che inizierà alle ore 14:30 di martedì (Piazza Torre Santa Maria) e durerà tutto il pomeriggio. Fem spettacoli (Fortunato e Marbella) proporrà folletti, trampolieri, bolle di sapone e molto altro per intrattenere i più piccini, che verranno anche coinvolti in una spettacolare Caccia al tesoro condotta dall’Asd Topkayak.

Il primo dell’anno, appuntamento alle ore 14, sempre in Piazza Torre Santa Maria, per i partecipanti all’ormai immancabile Passeggiata del Primo dell’anno in compagnia della Guida ambientale escursionistica Luca Patelli (www.lucapatelli.com). Una semplice “sgambata” di 4 km, alla scoperta di angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, per iniziare l’anno con il piede giusto e contribuire a ritrovare la forma fisica dopo gli eccessi degli ultimi giorni. Nel frattempo, dalle ore 14:30, grande brindisi al 2020 con l’animazione musicale della Premiata Banda, cover band che propone pezzi molto noti riarrangiati in chiave folk e gipsy, con Valerio Abbo (voce e chitarra acustica), Fabrizio Civico (chitarra acustica ed elettrica), Andrea Damele (batteria), Giovanni Merello (basso e cori), Diego Sciocchetti (fisarmoniche diatoniche e cori). Alle ore 16:00 brindisi collettivo con distribuzione di panettone. Alle 17:00 grande chiusura con lo spettacolo musicale e le fontane luminose.

Questi gli eventi del programma elaborato dall’Ufficio IAT del Comune di San Bartolomeo al Mare:

Da venerdì 27 dicembre a lunedì 6 gennaio

Tutto il giorno

Lungomare delle Nazioni

“Bancarelle in Festa”

Mercatino di oggettistica varia

Martedì 31 dicembre

Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Capodanno dei bambini

Animazione, giochi e caccia al tesoro in attesa dell’arrivo del nuovo anno.

A cura di FEM spettacoli.

Mercoledì 1 gennaio

Passeggiata del Primo dell’Anno

Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria, ore 14.00

Passeggiata sul territorio con la guida ambientale Luca Patelli. Durata 2 ore.

Al ritorno scambio di auguri con panettone e cioccolata calda.

Mercoledì 1 gennaio

Piazza Torre Santa Maria

“Brindiamo al nuovo anno”

ore 14.30 Animazione musicale con la Premiata Banda

ore 16.00 Brindisi & panettone

ore 17.00 Spettacolo in musica con fontane luminose

Domenica 5 gennaio

“Aspettando la Befana”

ore 11.00

Molo fondo via della Resistenza

Sfilata della Banda musicale in costume e “La befana vien dal mare” a cura di Top Kayak.

ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Magic Alex > Spettacoli di magia, palloncini e bolle di sapone

Domenica 5 gennaio

Lunedì 6 gennaio

Dalle ore 9.00 alle 17.00

Palestra Comunale

Trofeo dell’Epifania, 27ma edizione – Tiro con l’arco – Campionato Regionale