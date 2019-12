La squadra di Eccellenza femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, ha perso il recupero contro il Vado andato in scena al campo Zaccari a Camporosso.

Le ragazze, allenate da Ivan Busacca, sono scese in campo per recuperare la seconda giornata del girone A, che si è conclusa 0-2 a favore delle ospiti. «Sono contento della prestazione delle ragazze – dichiara a fine partita mister Ivan Busacca – Nonostante le tante assenze e tenuto conto che hanno giocato molte Juniores, è stata ottima la prestazione delle biancorosse che hanno mostrato uno spirito di squadra molto forte».

Le biancorosse torneranno in campo il 12 gennaio per affrontare Calcio Femminile Superba.

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Vado 0-2

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Roccato Elena, Gallo Alessandra, Ramirez Donella, Marcucci Chiara, Cesarini Michela, Mantegazza Giulia, Lecce Ilenia, Marino Angela, Lercari Gaia, Greco Alessia, Khelif Francesca. A disposizione Della Morte Sharon, Sagazio Jasmine, Parrinello Ambra. Allenatore: Busacca Ivan.

Vado: Parodi Silvia, Papa Manuela, Bernat Liviana, Spotorno Ilaria, Bel Trandi Maria Laura, Minazzo Aurora, Ymeri Mirella, Danese Valentina, Valle Giada, Bonifacino Federica, Malacrida Francesca. A disposizione Viglietti Desiree, Cerruti Lisa, Francese Ginevra, Terzano Joelle, Stevanin Olivia, Levratto Michela. Allenatore: Croce Corrado.