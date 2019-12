In provincia di Imperia i danni alla rete fognaria causati dall’alluvione del 20 dicembre sono di milioni di euro. Rivieracqua chiede che i pesanti danni siano inseriti nella richiesta al governo della dichiarazione dello stato di calamità naturale in Liguria. Si spera di ripristinare la rete fognaria, eseguendo i lavori entro primavera. Le piene dei torrenti hanno danneggiato o divelto le condotte negli alvei tombinati. In tilt anche numerose stazioni di pompaggio alle foci dei torrenti, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

