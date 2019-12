Veronique Garella, 29enne barista travolta e uccisa da un treno a Cavi di Lavagna, era stata seguita da una macchina prima della tragedia. La ragazza, per la squadra mobile, aveva litigato per motivi di gelosia con un’amica fuori da un locale. La lite era proseguita in spiaggia dove Veronique era stata picchiata da più persone. A quel punto la barista si è diretta verso casa. Dalle telecamere si vede la giovane che si dirige verso i binari e dopo pochi minuti la macchina di uno dei ragazzi. L’auto effettua più passaggi, come cercasse qualcuno.

Correlati