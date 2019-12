A Vallecrosia si festeggerà il Capodanno in piazza con i “Resonance Band”. L’appuntamento è fissato al Solettone Sud pista di pattinaggio di Vallecrosia a partire dalle ore 22 divertendosi tutti insieme in attesa del nuovo anno. I “Resonance Band”, all’insegna della musica pop-rock. Verrà proposto un repertorio con alcuni tra i più grandi successi degli anni 70′, 80′ e 90 che hanno scalato le classifiche internazionali e con la presenza di brani famosissimi del repertorio italiano. La Resonance Band è formata da Demis Ciliberti alla batteria, Francesco Tripodi alle Tastiere, Marco Calipa al basso, Piero Fullone alla chitarra elettrica e Serena Cappè alla voce. DJ music, Gadget fluo per i partecipanti e il countdown sarà accompagnato dal Brindisi di benvenuto per il 2020, panettone e Chocolate Party. Evento organizzato dall’associazione “La Mia città” con il patrocinio del comune di Vallecrosia. Musica, divertimento, famiglia e Amicizia a Vallecrosia per iniziare alla grande il nuovo Anno.

