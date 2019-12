Ieri pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione dopo la pausa natalizia. I biancoazzurri si sono ritrovati al Comunale e hanno effettuato una seduta prettamente atletica, conclusa con una partitella finale a ranghi misti.

Da oggi però si fa sul serio, perché da qui a Capodanno lo staff tecnico ha previsto due giorni di doppie sedute e un allenamento di mattina il 31 dicembre e uno di pomeriggio il 1° gennaio. L’obiettivo è quello di presentarsi in piena forma in occasione del primo impegno del nuovo anno, il 5 gennaio 2020 contro la Caronnese, match che tra l’altro sarà trasmesso in diretta TV su Sportitalia.

Tutti presenti al Comunale, ad eccezione degli infortunati Pici e Lo Bosco che continuano a lavorare a parte e a seguire le rispettive terapie. Alla seduta ha partecipato anche il neo acquisto Andrea De Julis che ha conosciuto i nuovi compagni e si è messo subito a disposizione del tecnico Nicola Ascoli. Queste sono le prime dichiarazioni dell’attaccante che indosserà la maglia numero 7:

“Sono molto contento di essere qui – afferma De Julis – la mia è stata una scelta di vita. Avevo altre richieste, ma era da tempo che desideravo fare un’esperienza in un girone del Nord e Sanremo mi sembra la piazza ideale per fare bene. La città mi ha fatto un’ottima impressione e anche i compagni mi hanno accolto nel modo giusto. Del gruppo conosco Gagliardini, Manes e anche Demontis che ho incrociato spesso da avversario. La squadra è molto forte e ho già visto in allenamento che si lavora tanto. Posso giocare sia da prima che da seconda punta, ma questo non è un problema: sono a disposizione del mister, deciderà lui come utilizzarmi. Spero di ripagare la fiducia della società. Darò il massimo, sono motivatissimo.”