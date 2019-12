Quarta giornata consecutiva con code sull’autostrada A10 per i cantieri che limitano la circolazione. La polizia stradale segnala una coda tra gli 8 e i 9 km tra Varazze e Albisola, in direzione di Ventimiglia. Qui l’autostrada è ridotta a una per permettere i lavori. Sempre in A10 ha portato benefici l’apertura della terza corsia tra Genova e Varazze dove il traffico è scorrevole.

