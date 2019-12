Un Golden Retriever è stato investito sulla strada provinciale 64 della Val Nervia l’automobilista responsabile secondo le testimonianze apparse sui social non si è fermato a soccorrere l’animale che è deceduto questo episodio ha scatenato i social locali e si cerca di individuare l’ investitore

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta