Nel corso di un’escursione sul Monte Gray, nell’alta val Nervia, tra il Comune di Triora e la vicina Francia, un cinquantenne francese è morto dopo essere scivolato con il quad su una lastra di ghiaccio ed essere precipitato in un canalone. Per recuperare il cadavere i soccorritori sono dovuti scesi con i ramponi alle scarpe. L’incidente è accaduto sotto gli occhi degli elicotteristi dei vigili del fuoco chiamati per soccorrere due giovani e il loro cane scivolati nello stesso canalone. Sono due italiani finiti nel canalone per recuperarlo, ma rimanendo senza appigli per risalire e rischiando l’ipotermia. La donna ha riportato una clavicola rotta, la sospetta frattura del polso e un trauma alla testa, l’uomo un trauma alla spalla.

