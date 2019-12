Il Capodanno al Casinò di Sanremo si fa in tre. Tre proposte per festeggiare l’arrivo del 2020 in allegria, in un ambiente glamour e coinvolgente, frizzante e raffinato.

Esplosivo il Capodanno “sotto le stelle” al Roof Garden con ben tre proposte: I los Loco, ovvero il gruppo italiano che ha saputo declinare a livello internazionale le musicalità latine attraverso i “tormentoni” che sono già storia della musica come La Macarena. Accanto a questo gruppo affermato a livello internazionale, ci sarà Massimo Bagnato, che dovrà intrattenere piacevolmente il pubblico mentre la colonna musicale verrà affidata a Gin & The Fitz. Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266.

Nel Teatro dell’Opera lunedì 30 e martedì 31 dicembre alle ore 21.15 Rocco Papaleo e la sua band presentano: “Rocco Papaleo Live” musica parole, allegria un coast to coast con l’intrattenimento d’autore. Il 31 dicembre al termine brindisi benaugurale.

Per prenotazioni cell. 340 8926683

Nelle sale attrazioni, bollicine, auguri e brindisi uniranno tutto il Casinò in una festa corale per augurare a tutti un o splendido Nuovo Anno che inizia nell’emozione di una serata “dove tutto può accadere” un Capodanno entusiasmante con proposte esclusive in tutte le nostre sale, scaturite da un’ efficace politica dell’accoglienza, per far vivere una Fine dell’Anno indimenticabile.

Domenica 5 gennaio sarò la simpatia e la professionalità di Claudio Lauretta a festeggiare il week end dell’Epifania.

Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi più o meno famosi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.

Ecco che allora, nello spettacolo teatrale IMITAMORFOSI, si fonde l’imitazione con la metamorfosi, indi l’attore, il cantante o il politico di turno viene riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie comportamentali.

Spettacoli che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti, mostrando sempre nuovi momenti di intrattenimento di qualità.

Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266.