Al largo di Nervi (Genova) il corpo di una sub è stato recuperato dagli uomini della Capitaneria di porto. Il cadavere è stato notato da alcuni diportisti. Il corpo è stato trasferito dalla guardia costiera nel porticciolo e messo a disposizione della autorità giudiziaria.

