Una lite per motivi di gelosia con la sua amica per un ragazzo conteso. potrebbe essere all’origine della morte di Veronique Garella, la barista di Chiavari di 29 anni, travolta da un treno sui binari a Cavi di Lavagna a settembre. La procura di Genova indaga per omicidio volontario. La ragazza aveva trascorso la serata in un bar e notte fonda avevano iniziato a litigare, con ogni probabilità per questioni di gelosia.



