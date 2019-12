Due persone sono rimaste ferite a Monesi, nell’entroterra di Triora, dopo essere scivolate su lastre di ghiaccio. Un uomo di 45 anni che stava praticando scialpinismo sul plateau, si è fratturato una gamba. Data la zona impervia il 118 ha allertato un elisoccorso della provincia di Cuneo. Una donna di 62 anni, che stava passeggiando per un sentiero, è caduta riportando un sospetto trauma costale e la frattura di una gamba.

