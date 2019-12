Domenica 5 gennaio “Aspettando la Befana” ore 11.00 Molo fondo via della Resistenza Sfilata della Banda musicale in costume e “La befana vien dal mare” a cura di Top Kayak. ore 14.30 Piazza Torre Santa Maria Magic Alex > Spettacoli di magia, palloncini e bolle di sapone

Mercoledì 1 gennaio Piazza Torre Santa Maria “Brindiamo al nuovo anno” ore 14.30 Animazione musicale ore 16.00 Brindisi & panettone ore 17.00 Spettacolo in musica con fontane luminose

Mercoledì 1 gennaio Passeggiata del Primo dell’Anno Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria, ore 14.00 Passeggiata sul territorio con la guida ambientale Luca Patelli. Durata 2 ore. Al ritorno scambio di auguri con panettone e cioccolata calda.

Martedì 31 dicembre Ore 14.30 Piazza Torre Santa Maria Capodanno dei bambini Animazione, giochi e caccia al tesoro in attesa dell’arrivo del nuovo anno.

Sabato 28 dicembre Ore 14.30 Piazza Torre Santa Maria “U Presepiu in te l’aigua” Presepe vivente in acqua, a cura di Top Kayak.

Da venerdì 27 dicembre a lunedì 6 gennaio Tutto il giorno Lungomare delle Nazioni “Bancarelle in Festa” Mercatino di oggettistica varia

