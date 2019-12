Un 26enne egiziano, Ahmed Mahmoud Abdelnabi, è stato arrestato per tentata violenza sessuale, tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è accusato di aver tentato di costringere un 29enne sudamericano ad avere un rapporto orale e di avere poi cercato di rapinarlo nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre. La scena è stata notata da una pattuglia della Polizia che ha immobilizzato ed arrestato l’egiziano, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

