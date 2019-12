Verrà recuperata sabato 4 gennaio “Scopri la Pigna”, la passeggiata storico-culturale a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi prevista per venerdì 20 dicembre e rimandata causa allerta rossa. La passeggiata avrà come punto di ritrovo il Forte di Santa Tecla (ore 16) e come punto di arrivo l’Anfiteatro San Costanzo. Durante la passeggiata, Giacomo Mannisi illustrerà gli aspetti storici e artistici del percorso. Previste scenette teatrali della Compagnia Stabile Città di Sanremo.

