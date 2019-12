Il 2020 che sta per iniziare si apre subito con una buona notizia: il primo impegno dei biancoazzurri dopo la sosta contro la Caronnese, in programma domenica 5 gennaio allo stadio Comunale alle ore 15:00, sarà trasmesso in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito del canale TV.

Si tratta del secondo appuntamento che la televisione milanese dedica in questa stagione alla serie D, dopo Seregno-Pro Sesto del Girone B andato in onda il 22 dicembre. Una vetrina prestigiosa per il nostro club e per la città di Sanremo che cercheremo di onorare al meglio.