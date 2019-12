E’ una nuova programmazione quella che si affaccia nel calendario degli eventi natalizi del Comune di Sanremo. Si intitola Que musica Sanremo e porta la firma dell’Associazione Fare musica ovvero della realtà organizzatrice di Rock in the Casbah, rassegna estiva dalla longevità ventennale.

Grazie alla fiducia del Comune di Sanremo – spiega il team di Fare musica – diamo vita a tre eventi in tre diverse location del centro cittadino ospitando realtà locali e di fuori: generi diversi nello stile che ci guida sempre nelle nostre iniziative.

Aprono la rassegna, oggi, venerdì 27 dicembre i Re-beat, band torinese guidata dalla vocalist Ilaria Allegri, in un festoso incedere di twist e rock e roll, previsto in Piazza Colombo.

Segue sabato 28 dicembre il folk in salsa ligure dei Bruti e boi che porteranno spensieratezza, ironia e divertimento in Piazzetta Siro Carli con la cornice di bar ed altri esercizi commerciali.

Chiude il trittico domenica 29 dicembre la carica travolgente dei Lost in Blues che coinvolgono Piazza Bresca in una cascata di rhythm’n’blues, soul e funky.

Venerdì 27 dicembre 2019 Piazza Colombo

Orario 17.30

Re beat

I Re-Beat sono una band di giovani musicisti che hanno deciso di unire le forze per riportare in voga il twist e il rock and roll. Uno spettacolo incredibile, il loro, che ripercorre l’indimenticata beat generation, da Gianni Morandi a Caterina Caselli, passando per il surf dei Beach Boys fino alle colonne sonore più incredibili di Pulp Fiction e Pretty Woman. Gli anni 60 come non li avete mai ballati!



Sabato 28 dicembre 2019 Piazza Siro Carli

Orario 17.30

Bruti e Boi

Gruppo composto da musicisti liguri della provincia è specializzato nel proporre brani della tradizione ligure e cantautorale, rivisitati con arrangiamenti originali e un’impronta fortemente ironica. Cover di De Andrè, Lauzi, Trilli, Natalino Otto e di molti altri sono cantate tutte in dialetto ligure costituendo il repertorio di questa band unica.Non a caso i Bruti e boi sono stati vncitori del Festival “Musica nelle Aie di Faenza” nel 2009, primi fra ventidue orchestre rappresentanti le Regioni d’Italia.



Gli arrangiamenti “latineggianti” offrono coinvolgimento e divertimento per qualsiasi fascia di pubblico, risultando adatti in ogni contesto territoriale.

Il loro, per ora unico, lavoro discografico dal titolo U Primu, è stato inserito in una compilation di musiche regionali italiane distribuita in tutto il mondo. Nell’ottobre del 2016 sono stati chiamati, come unica orchestra italiana, a rappresentare l’Italia nel Festival delle Culture Mondiali in Lussemburgo, fra oltre cento gruppi musicali provenienti da ogni parte del mondo..

Sabato 28 dicembre 2019 Piazza Bresca

Orario 17.30

Lost in blues

La band nasce nel 2005 in provincia di Imperia, imponendosi subito nelle principali piazze di tutta la Liguria e della Costa Azzurra.



La grande capacità di questi musicisti e specialmente del cantante solista, Matteo Ercole, è quella di coinvolgere il pubblico di ogni età.

Il repertorio spazia da artisti come i Blues Brothers, Zucchero, Aretha Franklin passando per Tina Turner e Joe Cocker.

Gli arrangiamenti dei brani sono tutti fatti ad hoc per questa formazione.

Il 2012 inizia con un importante evento, la band infatti è stata scelta per il capodanno 2012 del Casinò di Sanremo, e affianca grandi nomi quali Jerry Calà e Gene Gnocchi.

Nel 2015 festeggiano il decimo anniversario con un concerto- evento al Teatro Palazzo del Parco di Bordighera facendo il tutto esaurito.