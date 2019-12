Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, indagato per peculato e truffa aggravata in riferimento ai viaggi compiuti con l’auto del Comune per raggiungere l’aeroporto di Genova, è stato interrogato dalla Finanza. Secondo l’accusa, l’auto sarebbe stata usata non per scopi istituzionali, ma privati. La cifra totale di danno erariale si aggirerebbe sui 2 mila euro, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

