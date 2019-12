Sono 5 gli ATM Postamat di ultima generazione installati in provincia di Imperia nel 2019. Nel quadro del più ampio progetto che ha l’obiettivo di estendere la presenza capillare di Poste Italiane per andare incontro alle esigenze delle piccole comunità locali, è stato installato un nuovo ATM Postamat nel Comune di Diano Arentino, presso il quale risiedono circa 720 abitanti. Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati sostituiti 4 ATM nei Comuni di Cervo, Diano San Pietro, Ospedaletti e San Bartolomeo al Mare. I nuovi ATM Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

