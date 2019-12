In seguito alla richiesta avanzata congiuntamente con la lettera del 24 dicembre scorso dai Presidenti Toti e Cirio, Regione Liguria e Regione Piemonte annunciano di aver ottenuto da Aspi la gratuità del tratto autostradale dell’A26 fra Ovada e Masone.

La gratuità entrerà in vigore entro la giornata di oggi, fino al ripristino della Sp456 del Turchino, interrotta da una frana al km 73+450. L’orario preciso verrà comunicato quanto prima.

“Da oggi anche il tratto autostradale tra Masone e Ovada sarà gratuito. Grazie alla richiesta congiunta di Regione Liguria e Regione Piemonte e ai costanti colloqui con i vertici di Società Autostrade anche in questi giorni di festa, arriva un piccolo aiuto agli abitanti che vivono il disagio della interruzione, a causa di una frana, della viabilità ordinaria del Passo del Turchino”, ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo aver contattato direttamente l’ad di Autostrade Tomasi, in assenza di risposte dal Ministero delle Infrastrutture.”Da qualche giorno è gratuito anche il tratto Chiavari – Rapallo sempre a causa di una frana che interrompe l’Aurelia tra i due paesi. Speriamo di tornare alla normalità i primi giorni dell’anno nuovo”.

“Stiamo costantemente lavorando anche per ridurre l’impatto dei lavori necessari a ripristinare la rete dopo le piogge che hanno danneggiato parti importanti della carreggiata.Anche a Natale abbiamo lavorato per cercare di ridurre i danni provocati dalle emergenze meteo. Ora aspettiamo risposte dal Ministero delle Infrastutture e Trasporti, responsabile della rete autostradale. Abbiamo chiesto, più volte, nelle scorse settimane, un tavolo per coordinare i cantieri, la sicurezza in galleria e sui viadotti, la gratuità’ di parte della rete, le nuove infrastrutture come la Gronda. Per ora Speriamo che Capodanno porti consiglio e qualche risposta. Non abbiamo più tempo…”, conclude Toti che sottolinea come, alla vigilia dell’apertura di nuovi cantieri nelle autostrade liguri che rischiano di paralizzare il traffico, ancora gli enti locali non siano mai stati convocati dal Mit con i concessionari. nonostante l’invio di ben quattro lettere senza risposta in cui si chiedeva l’apertura di un tavolo di confronto operativo su temi così importanti.

