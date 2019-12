Inizio percorso di visita presso il portico della Chiesa Parrocchiale; disponibile in loco la cartina con il percorso delle ambientazioni. Saranno visitabili anche la Chiesa Parrocchiale, l’Oratorio della SS Annunziata ed il Museo della Castagna.

Il presepe è stato realizzato grazie al costante impegno di un piccolo gruppo di giovani abitanti e di amici del paese: sparse per il borgo, la Natività e altre ambientazioni di vita quotidiana tipica dell’Alta Valle Arroscia.

Il presepe è stato realizzato grazie al costante impegno di un piccolo gruppo di giovani abitanti e di amici del paese: sparse per il borgo, la Natività e altre ambientazioni di vita quotidiana tipica dell’Alta Valle Arroscia