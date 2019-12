I vigili del fuoco di Multedo (Genova) hanno salvato un cagnolino che era in un alloggio andato a fuoco. L’incendio si è sviluppato intorno alle 23 in un appartamento di Pegli. I pompieri si sono calati da due piani sopra, hanno raggiunto il cagnolino e gli hanno fornito ossigeno per farlo riprendere dal fumo respirato.

