Sabato 28 dicembre ottima occasione per continuare a tenersi in forma divertendosi nella struttura della GV Sport di San Bartolomeo al Mare in Via Martiri delle Libertà 33. Sarà possibile giocare dalle 14 alle 18, pagando soltanto un’ora. Alla sera in programma il cenone della GV Sport composto da: Cena a buffet con antipasti, primo, secondo, panettone e spumante. E’ necessaria la prenotazione. Per info: 333 2106194

